На въезде в Светлоград на Ставрополье обновят стелу

Подрядчик уже начал ремонт. Фото: администрация Петровского округа

В Петровском округе приступили к преображению въездной композиции «Светлоград». Композиция располагается на въезде в окружной центр по улице Крайней. Конструкцию, встречающую гостей со стороны Благодарного, отремонтируют, а территорию рядом с ней приведут в порядок.

«Стела полностью преобразится. На прилегающей территории будет обустроена площадка, установлены фонари. Подрядная организация уже приступила к работам», – рассказала глава Петровского округа Наталья Конкина.

Ранее сообщалось о капитальном ремонте двух школ в Левокумском округе Ставрополья. В проекте обновить кровлю одного учебного заведения и привести в порядок пищеблок другого. После завершения работ в учреждениях установят новое оборудование.

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: danil.yurkov@phkp.ru