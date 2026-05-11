В конце рабочей недели на Ставрополье обрушится магнитная буря

Метеозависимых жителей Ставрополья ждет два тяжелых дня. Серия магнитных бурь обрушится на землю в конце рабочей недели. Об этом говорят данные специалистов лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ.
По прогнозам ученых, возмущения геомагнитного поля ожидаются 15 и 16 мая – в пятницу и субботу. Предстоящие волнения магнитосферы оценивают до 5 баллов около пяти баллов по шкале Kp. Это слабая магнитная буря класса G1.
Следующие два дня магнитосфера останется возбужденной – 17 и 18 мая ожидаются волнения до 4 баллов. А позже геомагнитное поле успокоится.
В дни, когда магнитосфера волнуется, специалисты советуют метеочувствительным людям внимательно следить за самочувствие, следить за самочувствием и не перегружаться, а также найти возможность отдохнуть.
