В Новоалександровском округе Ставрополья заасфальтируют еще 3,8 км дороги

В Новоалександровском округе продолжается ремонт дороги от станицы Григорополисской до совхоза Темижбекского.

В Новоалександровском округе Ставрополья начался третий этап ремонта дороги, ведущей от станицы Григорополисской до совхоза Темижбекский. Протяженность этого отрезка составляет 3,8 километра.

Сейчас дорожники заняты укладкой основания и асфальтового покрытия. Позже здесь появятся укрепленные обочины, знаки и металлические ограждения.

«Каждый отремонтированный километр - это вклад в качество жизни и развитие экономики», – рассказал временно исполняющий полномочия главы Новоалександровского округа Андрей Акиньшин.

По плану работы должны закончить до конца сентября. Это сделает проезд удобнее и безопаснее для жителей окрестных сел и для сельхозпредприятий, которые активно пользуются этим маршрутом. Проект обойдется в 103 млн рублей.

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: danil.yurkov@phkp.ru