Авария оставила без горячей воды жителей 105 домов в Кисловодске

В 105 домах Кисловодска временно ограничили подачу горячей воды и отопления. Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Кисловодске из-за аварии без горячей воды осталось 105 домов. 11 апреля на пересечении улиц Вашкевича и Веселой произошел порыв на магистрали. Из-за этого подача горячей воды и центрального отопления приостановлена от центрального теплового пункта по адресу Осипенко, 12, улице Седлогорской, 116 и от котельной на Минеральной, 25.

«Аварийные бригады уже ведут работы по устранению порыва», – рассказал глава Кисловодска Евгений Моисеев.

Кроме 105 жилых домов, под отключения попали также две школы, два детских сада, военно-учетный стол, санаторий и пансионат. Обращения местных жителей принимает диспетчерская служба по телефонам: 8 (87937) 5-04-39, 5-06-06. Ориентировочное время починки пока не сообщают.

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: danil.yurkov@phkp.ru