Непогода с заморозками и ливнями задержится в крае на несколько дней. Фото: стоп-кадр видео очевидцев

В Ставрополе прошел град. Непогода пришла в краевую столицу днем 11 мая. В городе начался мощный ливень, а в Северо-Западном районе выпал небольшой град.

Осадки попали на видео местных жителей. Стихия пришла ненадолго. Вскоре небо прояснилось и на нем появилась яркая радуга. Об уроне, нанесенном стихией пока не сообщалось.

Видео: соцсети очевидцев В Ставрополе прошел сильный дождь с градом

Тем временем в регионе продолжает действовать режим штормового предупреждения. На Ставрополье действует режим повышенной готовности. До конца суток 13 мая на территории региона местами ожидаются сильные дожди, ливни, грозы, град и ветер с порывами до 20-25 метров в секунду. Местных предупреждают, что непогода может провоцировать подтопления, ДТП, повреждения линий связи и ЛЭП и другим ЧП. Людей просят соблюдать осторожность.

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: danil.yurkov@phkp.ru