На Ставрополье вернули потерянную фуражку ветерана Великой Отечественной войны

На Ставрополье вернули потерянную фуражку ветерану Великой Отечественной войны. После парада в Ессентуках дедушка потерял головной убор. Его нашли местные, но не знали, кому вернуть – помнили только, что владелец – пожилой мужчина с орденами.
В поисках помогли соцсети. Сообщение распространили и вскоре владелец нашелся. Им оказался ветеран стратегической дальней авиации Василий Насеник.
Передаю всем привет от советских людей, которые в то время защищали людей от внешнего врага. Желаю всем здоровья, благополучия и успехов, – записал видеообращение ветеран с возвращенной находкой.
Василий Насеник пилотировал легендарный ТУ-95. Ветеран прошел войну еще ребенком и особенно ценит все, что связано с памятью о прошлом. Он поблагодарил всех, кто помог вернуть его фуражку.