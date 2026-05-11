На Ставрополье отметили 100-летие краевого радио и День СМИ

Владимир Владимиров поздравил журналистов с предстоящим профессиональным праздником. Фото: соцсети Владимира Владимирова

На Ставрополье отметили 100-летие краевого радио и наступающий профессиональный праздник ставропольских СМИ. С журналистами края встретился глава Ставрополья Владимир Владимиров:

«Краевое радио для многих поколений земляков – это больше чем источник информации, это жизнь, воспоминания, эмоции. С детства помню голос знаменитого диктора Краевого радио Эммы Павловны Каравинской. Наследие Эммы Павловны и многих других ветеранов живет в новом поколении журналистов, которые продолжают традиции своих наставников».

На церемонии не только наградили журналистов, но и провели торжественную церемонию. Теперь в краевом центре появится улица Радио Ставрополья.