Студентов и школьников Ставрополья перевели на дистант. Из-за объявленного в крае штормового предупреждения школы и учреждения профессионального образования отправили на дистанционное обучение. В детских садах при этом будет действовать режим свободного посещения. Таким образом учреждения будут работать 12 и 13 мая.

«В крае действует режим повышенной готовности по погодным условиям. Берегите себя. В случае экстренной ситуации обращайтесь за помощью по номеру 112», – напомнил глава Ставрополья Владимир Владимиров.

Напомним, до 13 мая на Ставрополье действует штормовое предупреждение. Синоптики предупреждают о возможных сильных дождях, ливнях, граде и ураганном ветре с порывами до 20-25 метров в секунду.

