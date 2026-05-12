В Ставрополе 12 мая отключат свет

Свет отключат в части Ставрополя днем 12 мая. Ограничения введут из-за плановых работ на энергетических объектах. Об этом сообщили в местной ресурсоснабжающей компании. Электричества не будет на целом ряде улиц:

с 08:30 до 11:30:

– улица 347 Стрелковой дивизии (1-11, 2-18),

– улица 50 лет Победы (1-41, 2-36),

– улица 9 Мая (1-21, 2-18),

– улица Героя Козлова (1-17, 2-18),

– улица Карбышева (1-11, 2-6),

– улица Чапаева (22-34А);

с 08:30 до 12:00:

– улица Трунова (77-95, 110-132),

– проезд Красноярский (45-89);

с 09:00 до 16:30:

– улица Пригородная (211-237),

– улица Федосеева (29-41, 40-44).

Как только специалисты завершат ремонтные работы, электричество вернется в дома местных жителей. Также 12 мая 2026 г. на части улиц города Георгиевска будет кратковременно ограничено энергоснабжение.

Это может стать проблемой для некоторых школьников и студентов, ведь официально их перевели на дистанционку из-за объявленного штормового предупреждения. В детских садах при этом ввели свободное посещение. Таким образом учреждения будут работать 12 и 13 мая.

