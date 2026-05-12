Рыбаков спасли после ДТП с перевернувшейся «Нивой» на Ставрополье. Фото: Госавтоинспекция СК

В Апанасенковском округе Ставрополья спасатели помогли участникам аварии с перевернувшейся «Нивой». ДТП произошло днем на 414 километре трассы «Астрахань – Ставрополь». Столкнулись автомобили «Гранта» и «Нива». Внедорожник, в котором ехали возвращавшиеся с рыбалки люди, после удара перевернулся.

«Водитель “Нивы” вместе с пассажирами возвращался с рыбалки, как вдруг их транспортное средство попало в ДТП», – рассказали в ПАСС СК.

На место прибыли спасатели аварийно-спасательной группы села Дивного. Специалисты отключили аккумуляторы у обеих машин, а также газобаллонное оборудование на «Ниве», чтобы избежать возможного возгорания.

После этого с помощью лебедки спасатели поставили перевернувшийся автомобиль обратно на колеса. Несмотря на серьезные повреждения машины и сам момент аварии, обошлось без пострадавших. Никто из участников ДТП медицинская помощь не понадобилась.

