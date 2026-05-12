В станице на Ставрополье завершили капремонт систем электроснабжения в трех МКД. Фото: фонд капремонта СК

На Ставрополье завершили капитальный ремонт систем электроснабжения в трех многоквартирных домах. Здания располагаются в станице Ессентукской на улицах Пикетной и Набережной. Общая стоимость работ составила 6,7 млн рублей.

«Эти дома строились в эпоху, когда на квартиру приходились телевизор, холодильник и пара лампочек. Сегодня нагрузка выросла в разы: кондиционеры, бойлеры, кухонная техника, компьютеры и десятки зарядных устройств», – рассказали в фонде капремонта СК.

В ходе работ подрядчики заменили старые алюминиевые кабели на медные, установили новые распределительные щиты и автоматику. Также специалисты оборудовали в подъездах освещение с датчиками движения.

Уважаемые читатели!

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и в MAX. Присоединяйтесь к нашим группам в социальных сетях Вконтакте и Одноклассниках

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: danil.yurkov@phkp.ru