За лучший логотип к 250-летию Ставрополя заплатят 100 тысяч рублей Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН. Перейти в Фотобанк КП

В Ставрополе объявили конкурс на разработку официального логотипа к 250-летию города. Победитель получит 100 тысяч рублей. Заявки принимаются с 12 мая по 7 июня.

Участником может стать любой гражданин России старше 18 лет, который живет в Ставрополе или Ставропольском крае. Логотип должен включать цифры «250» или слова «250 лет» и название «Ставрополь». К заявке нужно приложить текстовый файл с пояснением идеи и не менее трех примеров использования символа – на афишах, баннерах, сувенирах или транспорте.

«Приближается 250-летняя годовщина основания Ставрополя – дата, имеющая огромное значение для каждого жителя этого города. Крайне важно, чтобы этот юбилей сопровождал уникальный, легко узнаваемый символ, который бы в полной мере воплощал в себе богатую историю, самобытную культуру и динамичное развитие административного центра края», – поделился глава города Иван Ульянченко.

Работы оценит профессиональное жюри. В его состав войдут представители мэрии, деятели культуры, дизайнеры, краеведы и общественники. Итоги конкурса подведут не позднее 30 июня. Заявки принимаются на бумажном носителе по адресу: проспект Карла Маркса, 54, или в электронном виде на адрес cdkoktober@yandex.ru. Подробные условия опубликованы на официальном сайте администрации Ставрополя.

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: danil.yurkov@phkp.ru