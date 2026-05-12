Новая улица Радио Ставрополья появилась в окружении знаковых мест Юго-Западного района

Фото: ГК «ЮгСтройИнвест»

11 мая торжественно открыли улицу Радио Ставрополья на территории Юго-Западного района. Церемония прошла в историческом парке «Россия — Моя история» и была приурочена к 100-летию регионального радио.

Название новой улицы — это дань уважения целой эпохе, голосам, которые объединили миллионы жителей Северного Кавказа. Сто лет назад в Ставрополе вышла в эфир первая радиогазета, и с тех пор этот голос не замолкал ни на один день. Теперь у этой истории появился свой постоянный адрес — там, где сегодня строится новая жизнь города.

Губернатор Владимир Владимиров поблагодарил руководство ВГТРК и ГТРК «Ставрополье» за инициативу увековечить работу радио в названии улицы. Рифат Сабитов и Михаил Ткачев подчеркнули: событие историческое — впервые в России улицу называют в честь регионального радио.

Генеральный директор Группы компаний «ЮгСтройИнвест» Юрий Иванов выразил благодарность руководству региона и города за возможность увековечить историю радио в районе «Кварталы 17/77», рядом со знаковыми местами: сквером Героев России, «Школой 21», музеем «Россия — Моя история» и строящимся Дворцом культуры.