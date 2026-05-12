Около 90 тысяч ставропольцев получают надбавку к пенсии за уход Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Порядка 90 тысяч жителей Ставропольского края получают от отделения СФР надбавку к пенсии за уход. Доплата автоматически устанавливается тем, кто достиг 80 лет или имеет инвалидность l группы. При этом не имеет значения, осуществляется ли за пенсионером фактический уход. Надбавка начисляется к пенсии и ежегодно индексируется вместе с ней. В 2026 году с учетом индексации ее размер составляет 1 413,86 рубля.

Пенсионерам не нужно специально обращаться в клиентскую службу – надбавка назначается автоматически, когда человеку присваивают l группу инвалидности или ему исполняется 80 лет. Если у гражданина две пенсии, доплату начислят только к одной из них.

Периоды ухода за инвалидами l группы или пожилыми людьми старше 80 лет засчитываются в страховой стаж трудоспособным гражданам. За каждый полный год ухода начисляется 1,8 индивидуального пенсионного коэффициента. Чтобы подтвердить факт ухода, жители региона могут подать заявление в клиентскую службу отделения СФР. Сделать это можно в любой момент – спустя несколько месяцев или даже лет после того, как уход осуществлялся.

Если ухаживающий человек живет отдельно от того, за кем ухаживает, необходимо приложить письменное подтверждение от получателя помощи или его законного представителя.

«Документ составляется в свободной форме и должен содержать сведения о фактическом оказании ухода, а также период, в течение которого он осуществлялся», – добавили в отделении СФР по СК.

Уважаемые читатели!

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и в MAX. Присоединяйтесь к нашим группам в социальных сетях Вконтакте и Одноклассниках

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: danil.yurkov@phkp.ru