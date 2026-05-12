Восемь сел остались без дорожного сообщения в Дагестане

В Чародинском районе Дагестана временно закрыто движение на участке 27-го километра дороги «Цуриб – Арчиб». Причина – река Рисор изменила русло, и вода размыла подход к временному мосту. Ограничение ввели еще с вечера предыдущего дня. Об этом сообщили в региональном министерстве транспорта.

Без транспортного сообщения остались восемь населенных пунктов: Шалиб, Алчуниб, Арчиб, Кесериб, Хилих, Хитаб, Калиб и Кубатль. Это значит, что жители не могут ни выехать, ни заехать в села. На месте уже работает экскаватор. Дорожные службы начали аварийно-восстановительные работы.

По предварительным прогнозам, движение по временной схеме планируют открыть к 20:00 сегодняшнего дня. Путешественников просят учитывать эту информацию при планировании поездок в указанном направлении.

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: danil.yurkov@phkp.ru