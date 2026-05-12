Десятилетний ребенок едва не погиб на детской площадке на Ставрополье

Фото: прокуратура Ставропольского края

В Михайловске на Ставрополье десятилетний мальчик едва не погиб на детской площадке. Вечером 8 мая ребенок подошел к футбольным воротам с поврежденной сеткой. По непонятной причине сетка оказалась на шее школьника. Он начал задыхаться и даже потерял сознание. Это заметил жилец ближайшей многоэтажки и спас мальчика. Пострадавшего лечат в больнице.

«Благодаря вмешательству очевидцев и своевременно оказанной медицинской помощи ребенок остался жив. По данному факту Шпаковским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ставропольскому краю организована проверка», – сообщили в СУ СКР по Ставропольскому краю.

Следователи по итогам разбирательств могут возбудить уголовное дело по статье 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности). Сейчас силовики добились, чтобы футбольные ворота не использовали, пока не починят сетку.

«Ход и результаты процессуальной проверки, проводимой по факту происшествия, находятся на контроле надзорного ведомства», – добавили в прокуратуре Ставропольского края.

