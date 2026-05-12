Мэр Невинномысска показал цветущие поля Ставрополья на видео

Мэр Невинномысска Михаил Миненков поделился в социальных сетях видео, снятым на просторах Ставропольского края, рядом с Невинномысском. На кадрах видно бескрайнее поле желтых цветов на фоне голубого неба и ставропольских степей.
«Доброе утро, Невинномысск! На просторах Ставропольского края! Всем отличной рабочей недели!» – написал Михаил Миненков.
Видео: соцсети Михаила Миненкова
Ролик мэр города опубликовал утром 12 мая. Свой пост он сопроводил цитатой Героя России Владимира Ильича Шарпатова про бескрайние просторы России: «Летишь над страной, керосин кончается, а Россия не кончается!».
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: danil.yurkov@phkp.ru