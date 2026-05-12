Суд отказался взыскивать с работающего пенсионера из Брянска 387 тысяч рублей

В Брянске региональное отделение социального фонда России проиграло судебный спор пенсионеру. Истец требовал взыскать с мужчины 387 202 рубля, которые, по мнению фонда, были незаконно получены им в качестве страховой пенсии по старости с 2016 года. Об этом рассказали в издании «Брянские новости».

В заявлении указывалось, что отделение СФР не располагало информацией о трудоустройстве ответчика – он работал арбитражным управляющим.

Однако Советский районный суд Брянска установил, что отделению соцфонда было известно о трудоустройстве пенсионера. Этот факт подтвердили представленные доказательства. В итоге в удовлетворении иска отказали.

Отделение СФР по Брянской области попыталось обжаловать решение в апелляционной инстанции, но безуспешно – оно осталось без изменений.

