Суд отказался взыскивать с работающего пенсионера из Брянска 387 тысяч рублей

В Брянске региональное отделение социального фонда России проиграло судебный спор пенсионеру. Истец требовал взыскать с мужчины 387 202 рубля, которые, по мнению фонда, были незаконно получены им в качестве страховой пенсии по старости с 2016 года. Об этом рассказали в издании «Брянские новости».
В заявлении указывалось, что отделение СФР не располагало информацией о трудоустройстве ответчика – он работал арбитражным управляющим.
Однако Советский районный суд Брянска установил, что отделению соцфонда было известно о трудоустройстве пенсионера. Этот факт подтвердили представленные доказательства. В итоге в удовлетворении иска отказали.
Отделение СФР по Брянской области попыталось обжаловать решение в апелляционной инстанции, но безуспешно – оно осталось без изменений.
