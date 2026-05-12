В Минеральных Водах начали ремонт улицы Красной.

В Минеральных Водах начался ремонт улицы Красной. Здесь находится много социально значимых объектов – детские сады, школы, больницы, остановки общественного транспорта. За время эксплуатации дорога перестала соответствовать современным нагрузкам: на ней появились ямы, колея и трещины.

Сейчас комплексно обновляют 2,3 километра улицы. В плане – ремонт дорожного покрытия и обновление городской инфраструктуры. Полностью завершены демонтажные работы, специалисты приступают к основному этапу. Готовность объекта на данный момент составляет 20%.

«Проводимые работы направлены на повышение доступности социальных объектов и улучшение качества жизни местных жителей», – рассказали в миндоре СК.

На КМВ в этом году приведут в нормативное состояние восемь участков местных дорог общей протяженностью более 12 километров.

