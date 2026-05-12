В Кемерове задержали 17-летнего подростка за попытку сжечь тепловоз Фото: Ольга ЮШКОВА.

В Кемерове силовики задержали 17-летнего парня из Владивостока за попытку диверсии. Юноша приобрел канистру бензина и облил им тепловоз на железнодорожной станции «Кемерово-Сортировочная». Завершить задуманное ему не удалось – он попытался скрыться, но был пойман. Об этом рассказали в издании VSE42.RU.

По данным полиции, подросток перешел по вредоносной ссылке в интернете, после чего аферисты получили доступ к его личному кабинету на «Госуслугах». Они запугали его уголовной статьей и убедили поехать в Кемерово.

В УФСБ рассказали, что в марте парень познакомился в сети с девушкой, которая попросила выбрать подарок брату и прислала ссылку в мессенджере. После перехода по ссылке неизвестные убедили подростка, что его данные используются для перевода денег в Украину.

«Чтобы избежать ответственности, предложили ему выполнить несколько заданий, одним из которых был поджог локомотива», – сообщили в ФСБ.

Возбуждено уголовное дело о попытке диверсии. Максимальное наказание по этой статье – до 20 лет лишения свободы.

Уважаемые читатели!

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и в MAX. Присоединяйтесь к нашим группам в социальных сетях Вконтакте и Одноклассниках

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: danil.yurkov@phkp.ru