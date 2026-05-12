В ставропольских заказниках выбрали самые привлекательные маршруты для туристов. Фото: минприроды СК

Специалисты минприроды Ставропольского края оценили 23 заказника региона по уровню удобства для путешественников и инвестиционной привлекательности. В тройку лидеров вошли три особо охраняемые природные территории: «Александровский», «Бештаугорский» и «Малый Ессентучок».

«Особое внимание заслуживает заказник “Бештаугорский”, расположенный в районе Кавказских Минеральных Вод», – поделились в минприроды СК.

Здесь туристам предлагают посмотреть на вершины и смотровые площадки гор Бештау, Змейка, Бык, Медовая, Острая и Тупая. К объектам показа также отнесли Орлиные, Козьи и Аланские скалы, родник и площадку у Монастырского озера, грот вечной мерзлоты, горы Два брата и Лисий нос, а также Штольню летней мерзлоты.

К большинству достопримечательностей можно свободно доехать на машине или дойти пешком. В минприроды также провели расчеты предельно допустимой нагрузки на экосистемы. Это нужно, чтобы туризм не вредил природе. Из 23 заказников 11 получили оценку «средняя рекреационная привлекательность», а 9 – «низкая».

