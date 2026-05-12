Нового председателя Ставропольского краевого суда прислали в Сахалина

Сергей Барабанов теперь будет работать на Ставрополье. Фото: пресс-служба Сахалинского областного суда

У Ставропольского краевого суда будет новый председатель. Виктория Переверзева, занимавшая с февраля 2026 года этот пост с приставкой и.о., должность за собой не сохранит. Вместо нее с Сахалина прислали Сергея Геннадьевича Барабанова (ранее он возглавлял там областной суд). Согласно Указу президента Российской Федерации №313 от 12 мая 2026 года, срок его полномочий составит шесть лет.

Сергей Барабанов родился в Хабаровске в 1968 году, закончил местную академию экономики и права. С 1988 года работал юрисконсультом, а затем начальником юридического бюро на заводе «Сплав». С 2000 года началась его судебная карьера: сначала в Индустриальном районном суде Хабаровска, затем в Хабаровском краевом суде, зампредом которого он являлся с 2008 года. В 2013 году был переведен на Сахалин.