Торжественный выпуск белок пройдет в Железноводске 15 мая

15 мая 2026 года гостей и жителей Железноводска приглашают на необычную церемонию. Она начнется в Курортном парке в 15 часов.

«Состоится поистине трогательное и радостное событие – выпуск белочек. Новые очаровательные обитатели начнут осваивать просторы Курортного парка. Пять девочек и пять мальчиков готовы начать новую жизнь среди деревьев и зелени», - поделился глава Железноводска Евгений Бакулин в своих соцсетях.

Важной частью мероприятия станет выбор имен для бельчат. Власти города предлагают следующие имена: Айва, Бамбл, Белянка, Ветер, Гром, Звездочка, Зефир, Ириска, Искра, Каштанка, Крепыш, Кэш, Лапка, Луч, Лисичка, Мечта, Орешек, Плюшка, Пушинка, Прыг, Росинка, Рыжик, Рыжуля, Рысь, Снежинка, Снежок, Хвост, Шустрик, Шуша, Ягодка.