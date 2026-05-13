Аграрии Ставрополья засеяли больше половины площадей под кукурузу

Аграрии Ставрополье засеяли 54,9% от запланированного объёма кукурузы.

В Ставропольском крае активными темпами продолжается весенне-полевая кампания. Ход работ находится на постоянном контроле губернатора Владимира Владимирова.

По состоянию на 12 мая кукуруза на зерно посеяна на площади 67,2 тысячи гектаров. Это составляет 54,9% от запланированного объёма. Сельхозтоваропроизводители полностью обеспечены семенным материалом, всего подготовлено 1,7 тысячи тонн.

Работы ведутся в десяти муниципальных округах региона.

Как отмечает первый замминистра сельского хозяйства Ставропольского края Елена Тамбовцева, кукуруза является важным элементом продовольственной и кормовой базы края. Культура идет на корм животным, а также на переработку.

На Ставрополье кукуруза регулярно из года в год дает стабильные урожаи. Так, в 2025 г. было собрано 493 000 тонн зерна (39,7 ц/га) с площади 127 000 га.

