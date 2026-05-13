На Ставрополье режим беспилотной опасности 13 мая действовал пять часов

В ночь с 12 на 13 мая ПВО уничтожили 286 украинских БПЛА.

Режим беспилотной опасности действовал в Ставропольском крае ночью 13 мая 2026 г. на протяжении пяти часов. Ограничения ввели в 02:30 и сняли в 07:11. Об этом сообщил губернатор Владимир Владимиров, главы муниципалитетов и ведомств в своих соцсетях.

В это время жителей и гостей региона просили соблюдать спокойствие и следить за официальными сообщениями.

По сообщению Минобороны России над Ставропольским краем, а также над регионами Северного Кавказа БПЛА не фиксировались. Атаке подверглись соседние субъекты, в том числе Ростовская и Астраханская области, Краснодарский край, республики Калмыкия, а также Белгородская, Брянская, Воронежская, Курская, Тамбовская, Ярославская, Орловская, Тульская, Калужская, Рязанская области, Крым, акватории Азовского и Чёрного морей.

Всего течение ночи с 12 на 13 мая дежурными средствами ПВО были перехвачены и уничтожены 286 украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа.

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: danil.yurkov@phkp.ru