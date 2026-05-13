Весенний сев завершают в Труновском округе Ставрополья

В Труновском округе Ставропольского края с опережением графика завершается весенний сев. Аграрии засеяли яровые культуры на площади более 40 тысяч гектаров – это 80,3% от плана. Причем по ряду культур план уже выполнен:

«В хозяйствах уже выполнен план по севу ряда культур: ячменя (306 га), овса (20 га), гороха (13 га), нута (более 1 га), чечевицы (217 га), сахарной свёклы (1,6 га). Практически завершен сев льна масличного, продолжается сев подсолнечника (выполнено 73%). Также аграрии приступили к севу кукурузы», – сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Ставрополья.

А ранее стало известно, что на Ставрополье аграрии посеяли больше половины запланированного объема кукурузы. Початки растут на площади свыше 67,2 тысячи гектаров. Для сельхозпроизводителей подготовили 1,7 тысячи тонн семян.