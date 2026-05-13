Ремонт дороги к Ессентукам перешагнул экватор

Работы по обновлению автодороги «Ессентуки – Бекешевская – Суворовская» выполнены более чем наполовину. Общая протяжённость ремонтируемых участков составляет 2,6 километра.

За время эксплуатации дорога перестала отвечать современным требованиям и нуждалась в обновлении. На участке протяжённостью один километр больше половины работ уже выполнено: завершается устройство дорожного покрытия, укрепление обочин и замена барьерного ограждения. Впереди обновление элементов безопасности и организация дорожного движения.

Эта трасса выступает важной транспортной артерией Предгорного округа. Дорога связывает станицы с ФАД и общей дорожной сетью региона.

Как сообщает министр дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского края Евгений Штепа, всего в 2026 году по нацпроекту на дорогах регионального значения планируется привести к нормативу 23 объекта общей протяжённостью 86 километров.

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: danil.yurkov@phkp.ru