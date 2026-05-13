В кабинете главы Пятигорска поймали стрижа и выпустили на волю

Стриж влетел в кабинет главы Пятигорска через открытое окно. Фото: соцсети Дмитрия Ворошилова

В своих социальных сетях глава Пятигорска Дмитрий Ворошилов поделился необычным случаем. 13 мая в его рабочий кабинет через приоткрытое окно залетел стриж.

«Уютно устроился на занавеске. Аккуратно поймали и выпустили на свободу», - написал Ворошилов.

На Ставрополье такие случаи не редки. Стрижи - одни из самых быстрых птиц. Они часто охотятся на насекомых прямо в воздухе, и в азарте погони могут просто не успеть среагировать на препятствие.

Если к вам в дом залетел стриж, лучше не выгонять его резко, а аккуратно помочь: возьмите птицу в руки (через ткань, чтобы не пораниться об острые когти) и выпустите на улицу. Оказавшись в воздухе, он быстро придет в себя и улетит. Если птица ранена, обратитесь к специалистам, например, в центр реабилитации диких животных «Пеликан», где помогают птицам и зверям, попавшим в беду.

