Более 350 тысяч ставропольцев уже проголосовали за новые объекты благоустройства

Ставропольцы могут выбрать, какой уголок их населенного пункта преобразится следующим.

В Ставропольском крае продолжается голосование за объекты благоустройства по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды». На сегодняшний день в нём приняли участие уже более 350 тысяч жителей региона.

Ставрополье участвует в программе с 2017 года. За это время в крае преобразили почти полторы тысячи общественных пространств: парки, скверы, пешеходные зоны, места для отдыха. В этом году на голосование вынесли 164 инициативы, которые предложили сами жители. Проект-победитель реализуют в 2027 году.

«Присоединяйтесь! Вместе мы делаем наш край ещё лучше», - отметил глава региона. Ссылка для голосования опубликована на официальных ресурсах правительства края. Проголосовать могут все жители Ставрополья старше 14 лет. Голосование продлится до 12 июня.

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: danil.yurkov@phkp.ru