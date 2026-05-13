НовостиОбщество13 мая 2026 8:42

Владимир Путин подписал указ о назначении нового судьи в Кисловодске

На должность назначена Яна Попова
Вероника УШИНСКАЯ
Указ подписан 12 мая 2026 года.

Фото: Олег УКЛАДОВ.

В Кисловодске назначили нового судью. Это следует из подписанного Владимиром Путиным Указа президента Российской Федерации №313 от 12 мая 2026 года. Кадровые перестановки коснулись Кисловодского городского суда.

«Назначить в Ставропольском крае судьей Кисловодского городского суда Попову Яну Олеговну», – говорится в документе.

В этом же документе назначили нового председателя Ставропольского краевого суда. Викторию Переверзеву сменил Сергей Барабанов. Ранее работал в Индустриальном районном суде Хабаровска, затем – в Хабаровском краевом суде. А в 2-13 году был переведен на Сахалин, где возглавлял областной суд. Срок его полномочий составит шесть лет.

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: danil.yurkov@phkp.ru