В апреле волонтеры поискового отряда Ставрополья нашли живыми 29 человек

Остается неизвестной судьба трех человек.

За прошедший месяц на Ставрополье нашлись живыми 29 человек. Такими данными поделился поисковый отряд «ЛизаАлерт» в регионе. Всего за апрель 2026 года они приняли в работу 43 заявки о пропавших людях.

«Из общего числа заявок 29 человек вернулись домой живыми, 2 человека найдены погибшими, личность 7 человек была установлена», – говорится в сообщении волонтеров.

Из найденных людей волонтеры смогли найти родных одного человека, еще одну заявку направили на проект «Жди меня». Троих пропавших пока не удалось найти. Их поиски продолжаются.

Волонтеры напоминают, что весной люди чаще выходят на прогулки в леса, к рекам, в походы и оказываются в опасности. Людей, чьи родные пропали, просят не ждать три дня. Найти человека в первые 24 часа после пропажи проще всего. Поэтому если близкого не удается найти, не стоит медлить.

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: danil.yurkov@phkp.ru