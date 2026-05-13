В Невинномысске открыта еще одна Парта Героя.

В Невинномысске открыли парту имени Героя России. Торжественное мероприятие провели в школе № 2 имени О. И.Скрипочки. На нем почтили память участника СВО и выпускника образовательного учреждения Ивана Некрахи. На «Парте Героя» разместили фотографию героя и информацию о его биографии.

«Уверен, что история Ивана будет вдохновлять подрастающее поколение Невинномысска на добрые дела и подвиги в будущем», – сказал глава города Михаил Миненков.

В церемонии открытия участвовали сотрудники школы, ученики, участники СВО, отец героя кавалер ордена мужества Сергей Некраха и мать героя Елена Некраха, а также местные депутаты. Память Ивана Некрахи почтили минутой молчания.