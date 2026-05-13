Два человека заболели КГЛ и один боррелиозом за неделю на Ставрополье

За минувшую неделю, с 4 по 10 мая, клещи покусали 128 человек (а с начала года 744) на Ставрополье. При этом медики выявили два случая заболевания КГЛ (крымская геморрагическая лихорадка) и еще один – клещевым боррелиозом. Период активизации паразитов продолжается. Для борьбы с ними обрабатывают территории:

«К настоящему времени проведены акарицидные обработки природных биотопов на площади 950,2 га, в том числе на открытых территориях ДДУ и школ – 49,7 га, пастбищах – 250,2 га, открытых территориях мест отдыха населения (парки, скверы, и т.д.) – 471,0 га, открытых станциях (лесополосы, дачные участки и т.д.) – 179,2 га», – сообщили в Роспотребнадзоре Ставропольского края.

Также специалисты управления ветеринарии обработали против клещей 123810 голов и более 121260 голов мелкого рогатого скота. Роспотребнадзор рекомендует соблюдать меры безопасности при нахождении на природе.

А если найдете на себе присосавшегося клеща, то необходимо обратиться к врачу. При ухудшении самочувствия в течении 14 дней (подъема температуры, недомогания) необходимо обратиться за медицинской помощью.

