Студентов и школьников Ставрополья оставили дома еще на два дня. Дистанционное обучение в школах, учреждениях профобразования и вузах продлили на 14 и 15 мая. В детских садах при этом установлено свободное посещение. Как объяснил глава региона Владимир Владимиров, такое решение приняли на заседании оперштаба.

«Этого требует оперативная обстановка. Прошу земляков отнестить пониманием. Всем продуктивного рабочего дня», – написал губернатор Ставрополья.

Напомним, школьники и студенты учатся из дома с начала рабочей недели. Их отправили на дистанционное обучение 12 мая.

