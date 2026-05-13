На Ставрополье осудили пять человек за контрафактный алкоголь на 3,2 млн рублей

Нефтекумский районный суд признал виновными в хранении и сбыте немаркированного алкоголя в особо крупном размере. Фото: Ольга ЮШКОВА.

Пятерых человек осудили за немаркированный алкоголь на сумму более 3,2 млн рублей. Фигурантами стали жительница города Прохладный в Кабардино-Балкарии и четверо жителей Нефтекумского округа Ставропольского края.

По версии следствия, в 2022 году подельники закупили партию контрафактного алкоголя, который позже собирались продать на территории Нефтекумсткого округа. В результате обыска у них изъяли 11 тысяч стеклянных бутылок и более 2,6 тысяч литров горячительного в пластиковых бутылках.

«На основании переданных результатов оперативно-разыскной деятельности следственными органами в отношении злоумышленников были возбуждены уголовные дела», – говорится в сообщение УФСБ России по Ставропольскому краю.

Участников банды осудили по статьям «Хранение в целях сбыта продукции без маркировки совершенное группой лиц по предварительному сговору» и «Незаконный оборот алкогольной продукции в особо крупном размере».

Подельников приговорили к срокам от двух с половиной, до трех лет лишения свободы условно. С одного из них взыскали 952 тысячи рублей, с другого – 776 тысяч рублей. Изъятый алкоголь подлежит уничтожению.

Уважаемые читатели!

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и в MAX. Присоединяйтесь к нашим группам в социальных сетях Вконтакте и Одноклассниках.

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: danil.yurkov@phkp.ru