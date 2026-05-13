В Курганской области выставили мощи богослова и писателя Игнатия Брянчанинова

Кургане выставили мощи святого, чьи книги читают на передовой.

В Курганской области выставили мощи святителя Игнатия Брянчанинова. Он был известен как выдающийся церковный писатель. Верующие могут прикоснуться к святыне в кафедральном соборе Александра Невского. Об этом рассказали 13 мая, в день памяти епископа.

«В нашем храме есть мощи Святителя Игнатия Брянчанинова, епископа Кавказского и Черноморского. Они оказались в Кургане благодаря митрополиту Иосифу. Он привёз их с собой и в дар храму оставил их здесь», – рассказал священник храма Александра Невского, иерей Михаил Шушарин медиахолдингу «Область 45».

Игнатий Брянчанинов жил во времена Кавказской войны. Он бесстрашно объезжал приходы и восстанавливал духовную жизнь региона. Его мужество стало примером для многих бойцов СВО – сейчас его книги поддерживают военнослужащих в зоне спецоперации.

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: danil.yurkov@phkp.ru