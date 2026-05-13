Прямая линия губернатора Ставрополья состоится 18 мая

В понедельника, 18 мая, губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров проведет традиционную прямую линию, где ответит на волнующие местных жителей вопросы. Начало трансляции запланировано на 18:00. Об этом глава региона сообщил в своих социальных сетях:

«Вопросы уже можно задавать по телефону доверия 8-8652-74-81-88. Видеообращения направляйте через мессенджер на номер 8-928-350-80-70. До встречи в эфире».

Местные жители смогут посмотреть прямую трансляции на региональных телеканалах и в социальных сетях Владимира Владимирова.

