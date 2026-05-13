Около 34 гектаров новых лесов заложили на Ставрополье. Фото: минприроды Ставрополья

В Ставропольском крае заложили около 34 гектаров новых лесов. Работы уже завершили. Деревья высадили сразу в семи округах – Ипатовском, Курском, Степновском, Предгорном, Арзгирском, Левокумском округах и Кисловодске.

«Для лесовосстановления выбраны клен, сосна крымская, акация белая, джузгун. Эти культуры выращивают в наших питомниках и они восприимчивы к засушливым условиям края. Следующий этап - обеспечение ухода за растениями, чтобы все сеянцы прижились и пошли в рост», – сообщил министр природных ресурсов и охраны окружающей среды региона Олег Безменов.

В поселке Подкумок, например, специалисты местного лесхоза высадили 8,5 гектаров сосен, а в окрестностях Кисловодска – 4,5 гектаров клена. Работы также проводили во время субботников и экологических акций.

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: danil.yurkov@phkp.ru