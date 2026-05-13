Ставрополь возглавил рейтинг роста цен на новостройки в России

В апреле 2026 года в Ставрополе взлетели цены на новостройки. Средняя стоимость квартиры в городе за прошедший месяц выросла на 10,4%. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы одного из порталов недвижимости.

На втором месте по росту стоимости квартир стоит Санкт-Петербург. Здесь жилье в новостройке подорожало на 5,9%. Владикавказ тоже попал в рейтинг – в столице Северной Осетии в апреле цена выросла на 2,5%. По России в среднем квартиры в новостройках подорожали за месяц на 0,2% – до 8,3 млн рублей.

Сильнее всего упали цены на новостройки в Сочи – на 5,8%, до 16,1 млн рублей. Также в топ-5 вошли Тольятти (-4,6%), Владимир (-2,7%), Саратов и Саранск (-2,5%).

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: danil.yurkov@phkp.ru