Более 8,6 тысячи детей Предгорья на Ставрополье смогут отдохнуть летом в лагерях. Фото: администрация Предгорного округа

В Предгорном округе Ставрополья началась подготовка к оздоровительной кампании. В летних лагерях смогут отдохнуть более 8,6 тысячи детей. В образовательных учреждениях муниципалитета откроются 30 площадок: 28 лагерей дневного пребывания и два центра дополнительного образования. С детьми будут работать 500 педагогов и 250 вожатых.

«Наша задача – создать условия, при которых родители будут спокойны за безопасность детей, а сами школьники проведут лето с пользой. В лагерях будет обеспечена профессиональная охрана и медицинский мониторинг», – сказал глава Предгорного округа Николай Бондаренко.

На организацию детского досуга из бюджета края выделили 8,5 млн рублей. Для 234 семей округа компенсируют стоимость путевок в загородные оздоровительные центры и лагеря.

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: danil.yurkov@phkp.ru