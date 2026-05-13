Первый фестиваль волонтеров в поддержку СВО прошел в округе Ставрополья. Фото: администрация Левокумского округа

В Левокумском округе Ставропольского края прошел первый фестиваль в поддержку специальной военной операции. Как рассказали организаторы, мероприятие создали для того, чтобы привлечь внимание к важности работы добровольцев. Участники рассказали о своей деятельности, поделились опытом плетения маскировочных сетей, изготовления тактических панцирей и ортопедических подушек.

«Волонтеры охватывают множество направлений помощи бойцам СВО. С начала года было изготовлено 300 нашлемников, порядка 800 масксетей, более 1200 блиндажных свечей. Это и многое другое оперативно доставляется в зону спецоперации. Общий вес гуманитарной помощи составил 20 тонн», – рассказал глава Левокумского округа Андрей Иванов.

На фестивале прошли военно-спортивные соревнования для детей и концерт. Для бойцов спецоперации собрали гуманитарную помощь.

Уважаемые читатели!

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и в MAX. Присоединяйтесь к нашим группам в социальных сетях Вконтакте и Одноклассниках

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: danil.yurkov@phkp.ru