Ограничения работы аэропортов из-за атаки БПЛА 8 мая не нарушило майский отдых

Атака БПЛА 8 мая временно парализовала работу 13 аэропортов юга России, включая Ставрополь, Владикавказ, Сочи, Геленджик и Краснодар. Из-за удара по зданию регионального центра управления воздушным транспортом в Ростове-на-Дону полеты приостановили, но после 15:00 их удалось возобновить с корректировками.

Как сообщают коллеги из издания Бизнес ФМ Краснодар, в Российском союзе туриндустрии опасались отмены до 30% туристических заездов на майские праздники, но эксперты оценили влияние ограничений как минимальное. По словам вице-президента АТОР Сергея Ромашкина, к вечеру 8 мая почти все отдыхающие добрались до мест назначения, а курорты вроде Анапы и Геленджика, ориентированные на автотуристов, вообще не пострадали. Авиакомпании, за исключением одной, быстро восстановили рейсы.

При этом, как уточняет вице-президент Альянса туристических агентств Алексан Мкртчян, из всех курортов пострадал только Сочи – не из-за закрытого аэропорта, а из-за завышенных цен на 20-25% выше, чем у конкурентов. На фоне холодной весны отельеры теряют турпоток: Сочи снизился на 10%, тогда как Анапа выросла на 45%, а Геленджик – на 12%. При сохранении ценовой политики летняя загрузка отелей вряд ли превысит 65%.

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: danil.yurkov@phkp.ru