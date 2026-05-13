Боевую гранату изъяли у подростка в Нальчике

Граната была приобретена незаконно. Фото: SergeyKPI/Shutterstock/Fotodom

Сотрудники МВД по Кабардино-Балкарии во время проверки нашли в одном из частных домов Нальчика взрывное устройство. Экспертиза показала, что это – готовая к применению ручная осколочная граната Ф-1.

Выяснилось, что она принадлежит 17-летнему подростку. По предварительным данным, юноша незаконно приобрел ее в апреле текущего года. С какой целью, следователи не уточнили.

«В отношении несовершеннолетнего возбуждено уголовное дело по статье "Незаконные приобретение, перевозка и хранение взрывного устройства". Подозреваемый заключен под стражу», – сообщили в пресс-службе Следственного управления СКР по КБР.

Ранее «КП-Северный Кавказ» рассказывала о группе подростков, которые готовили теракт на День Победы в Ставропольском крае. Инициатором был 17-летний парень. Его поддержали сразу восемь товарищей.