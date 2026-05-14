Пожарные учения прошли в школах и детсадах Ставрополя Фото: Ольга ЮШКОВА.

В школах и детских садах Ставрополя прошли профилактические занятия и учебные эвакуации. В тренировках участвовали сотрудники МЧС, городские спасатели, педагоги, студенты и воспитанники образовательных учреждений.

Во время тренировок детям и педагогам напомнили правила поведения при пожаре и других чрезвычайных ситуациях. Спасатели показали, как пользоваться специальным оборудованием, а также провели практические эвакуации из зданий.

«Регулярные тренировки и открытые уроки помогают и детям, и взрослым закрепить навыки правильного поведения при любой чрезвычайной ситуации», – пояснили в городской администрации.

Отдельную тренировку организовали в одном из детских садов. Там для воспитанников и сотрудников провели учебную эвакуацию с демонстрацией аварийно-спасательного и пожарного оборудования.

Всего сотрудники МЧС провели занятия в девяти школах и девяти детских садах Ставрополя. Кроме того, в учебно-тренировочных мероприятиях участвовали более 500 студентов и сотрудников одного из вузов.

Для студентов-выпускников политехнического колледжа, обучающихся по специальности «Защита в чрезвычайных ситуациях», организовали производственную практику вместе с поисково-спасательным отрядом.

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: danil.yurkov@phkp.ru