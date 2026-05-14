НовостиОбщество14 мая 2026 6:29

Часть Предгорного округа Ставрополья осталась без света после сильных дождей

Из-за аварий на подстанциях без электроснабжения оставались около 3,5 тысячи абонентов
Ева ТКАЧЕНКО
Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Сильные дожди стали причиной аварийных отключений электроэнергии в Предгорном округе Ставрополья. Без света частично остались жители села Юца и станицы Ессентукской. О ситуации сообщил глава округа Николай Бондаренко. По его словам, сначала из-за аварии на подстанции электричество пропало примерно у 200 абонентов в Юце и около 150 жителей станицы Ессентукской.

Позже в ЕДДС уточнили, что в западной части Ессентукской произошло отключение из-за аварии на подстанции «Белый Уголь» в Ессентуках. На место направили аварийную бригаду.

В какой-то момент без электроснабжения оставались около 3,5 тысячи абонентов. К 22:45 основную часть потребителей удалось подключить обратно, однако около 100 человек все еще оставались без света.

Позже стало известно, что проливной дождь вывел из строя еще одну трансформаторную подстанцию в районе улицы Высокой. Оборудование находится в собственности третьих лиц, поэтому ремонтом будет заниматься владелец объекта.

Кроме того, из-за осадков отключилась подстанция в районе улицы Кавказской в станице Ессентукской. Для восстановления электроснабжения на место направили бригаду электриков. Предварительно подачу света планировали восстановить к 12:00.

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: danil.yurkov@phkp.ru