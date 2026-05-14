НовостиОбщество14 мая 2026 7:06

Расчистку русел четырех рек на Ставрополье начнут с 1 июня

Работы пройдут на Томузловке, Горькой, балке Чограй и Калаусе
Ева ТКАЧЕНКО
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

С 1 июня на Ставрополье начнут расчистку русел четырех рек. Об этом сообщил министр природных ресурсов и охраны окружающей среды края Олег Безменов на площадке ЦУР. Работы проведут на Томузловке и Горькой в селе Александровском. Также завершат расчистку на балке Чограй в селе Арзгир.

Помимо этого, в 2026 году начнется трехлетний проект по уборке русла реки Калаус в Светлограде. По всем объектам уже провели подготовительные работы, заключили государственные контракты. Сейчас подрядчики оформляют необходимые разрешения. Работы начнутся 1 июня.

Одновременно в крае готовятся к паводковому сезону. Министр сообщил, что реки вдоль 160 населенных пунктов обследованы и находятся в безопасном состоянии. Никаких заторов, которые могли бы привести к подтоплениям, специалисты не обнаружили.

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: danil.yurkov@phkp.ru