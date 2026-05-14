Прокуратура контролирует подвоз воды в Железноводске после аварии Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Железноводске прокуратура начала контролировать ситуацию с водоснабжением после аварии на подающем водоводе. Из-за коммунального сбоя в некоторых районах города частично ограничили подачу воды.

Надзорное ведомство следит за соблюдением прав жителей и гостей курорта на получение коммунальных услуг. Прокуратура сопровождает все мероприятия, связанные с восстановлением полноценного водоснабжения. Особое внимание сейчас уделяют организации бесперебойного подвоза воды для населения.

«Полное восстановление подачи коммунальных ресурсов контролируется прокуратурой региона», – добавили в прокуратуре СК.

