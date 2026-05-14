Исторический «Доходный дом» в Ставрополе оказался под угрозой разрушения. Фото: прокуратура СК

Прокуратура Октябрьского района Ставрополя проверила информацию из СМИ о состоянии объекта культурного наследия. Речь идет о здании «Доходный дом» начала XX века, которое находится в краевом центре. Выяснилось, что уникальная постройка находится под угрозой разрушения.

Ответственная организация не провела работы по сохранению здания, хотя они были запланированы до конца 2025 года. До сих пор нет проектной документации и разрешения от контролирующего органа. Кроме того, на объекте не ведется обязательный авторский контроль за его состоянием.

«Установлено, что на территории краевого центра расположен объект культурного наследия регионального значения "Доходный дом" (начало XX века). В нарушение требований закона уполномоченной организацией не проведены работы по сохранению уникального здания, запланированные до конца 2025 года», – сообщили в прокуратуре СК.

Прокуратура возбудила в отношении руководителя организации административное дело по статье о нарушении законодательства об охране памятников истории и культуры (часть 1 статьи 7.13 КоАП РФ). Виновного привлекли к ответственности и оштрафовали на 20 тысяч рублей.

Устранение нарушений остается на контроле надзорного ведомства.

