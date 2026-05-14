Бариста из Ставрополя представит Россию на чемпионате мира по кофе в Панаме

Ставропольский бариста Артур Щербаков представит Россию на международном чемпионате World Espresso Championship в Панаме – одном из ключевых мировых соревнований в индустрии, где ежегодно участвуют представители десятков стран.

Артур – не случайный участник. Он давно работает в индустрии specialty-кофе, где важны не только вкус, но и точность, техника и глубокое понимание продукта. За его плечами годы практики и участие в соревнованиях. Как он сам отмечает, «чемпионаты — это в первую очередь системная работа и дисциплина», где результат достигается за счет постоянных тренировок и анализа.

Сегодня Артур – бренд-амбассадор и член команды ставропольских обжарщиков KANGA, одного из заметных игроков на российском кофейном рынке. Компания выросла в Ставрополе и за несколько лет превратилась в полноценное производство: здесь самостоятельно отбирают зерно, обжаривают его и поставляют по всей России.

В собственной лаборатории KANGA создаются авторские рецепты, а качество контролируется на каждом этапе – от зеленого зерна до готовой чашки. Команда активно участвует в чемпионатах и уже получила признание: в 2023 году команда стала победителями национальной премии «Обжарщик года»

Сам Артур подчеркивает, что его результат – это не только личная заслуга, – это командная работа:

«Поддержка коллег играет большую роль в моей работе – участие специалистов обжарочного производства, совместная сенсорная работа и подготовка кофе для выступлений, командная вовлечённость и вера в результат становятся важной частью тех достижений, которых удаётся добиваться».

Подготовка к мировому чемпионату включает десятки прогонов и работу с каждой деталью – от вкуса до подачи.

Участие Артура Щербакова в чемпионате в Панаме – важное событие для Ставрополья. Его история показывает: сегодня путь на мировую арену открыт не только столичным специалистам, а такие команды как KANGA делают Ставрополь заметной точкой на карте мировой кофейной индустрии.

