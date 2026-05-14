На Ставрополье начался конкурс «Семья года-2026» Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Ставропольском крае начался региональный этап Всероссийского конкурса «Семья года-2026». Победители представят край на федеральном уровне, а прием заявок продлится до конца мая.

Конкурс проводят уже 11 лет в рамках курса на сохранение традиционных семейных ценностей, который обозначил президент России. Организатором регионального этапа выступает министерство труда и социальной защиты населения Ставропольского края.

В этом году семьи смогут принять участие сразу в шести номинациях: «Многодетная семья», «Молодая семья», «Сельская семья», «Золотая семья», «Семья – хранитель традиций», «Семья защитника Отечества».

Претендовать на участие могут семьи, состоящие в официальном браке и воспитывающие либо уже воспитавшие детей до совершеннолетия. При оценке жюри будет учитывать участие семей в общественной жизни, достижения родителей и детей, сохранение традиций, патриотическое воспитание и здоровый образ жизни.

Особое внимание в этом году уделят семьям участников боевых действий и СВО, а также семьям, сохраняющим национально-культурные традиции.

«Проведение конкурса позволяет популяризировать положительный опыт успешных семейных династий, спортивных семей, семей, сохраняющих национально-культурные традиции и народные ремесла», – рассказали в минсоц Ставропольского края.

Ставропольские семьи уже успешно выступали на федеральном уровне. Так, в прошлом году семья Хусаиновых из Ставрополя стала победителем всероссийского конкурса в номинации «Молодая семья». Заявки и материалы принимают с 12 по 29 мая 2026 года по электронной почте kon@minsoc26.ru.

Уважаемые читатели!

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и в MAX. Присоединяйтесь к нашим группам в социальных сетях Вконтакте и Одноклассниках

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: danil.yurkov@phkp.ru